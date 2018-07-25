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Сотрудники орловского управления МЧС и глава региона приняли участие в видеоконференции

Тема конференции: взаимодействие МЧС и властей на местах по вопросам обеспечения комплексной безопасности населения. Видеоконференцию провел министр МЧС России Евгений Зиничев.

В орловском главке МЧС собрались руководители подразделений спасательного ведомства и глава региона. Открывая совещание, Зиничев подчеркнул, что в стране создана и отлажена система, которая позволяет эффективно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации. Главы субъектов доложили министру о развитии системы антикризисного управления, а также проинформировали, как в регионах обстоят дела с профилактикой происшествий в местах проживания социально неблагополучных граждан.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сегодня для нас безусловно важным является налаживание более тесных взаимоотношений, как на уровне региона, так и на уровне местного самоуправления, и выстраивание единой диспетчерской системы и реализация тех программ, которые мы заложили по дорожной карте полноценного внедрения системы 112». 
В Орловской области функционируют 38 пожарно-спасательных частей, одно аварийно-спасательное формирование, а также пять территориальных и 91 объектовых добровольных пожарных команд. Они обеспечивают безопасность территории и населения региона.


Всеволод Трифонов
24 июля 2018 года

 


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