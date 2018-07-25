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Новый мост в Ливнах дал трещину

Тревогу жители забили в соцсетях. После обильных дождей ливнёвка со своими функциями не справилась, поэтому вода оказалась на самом полотне переправы.

Потока не выдержала и свежая насыпь откоса, а на переходной части – просел грунт. На объект с инспекцией выехали подрядчики, проектировщики и местные власти.
Константин Романов, директор проектной организации: «Есть проблемы города за пределами проектного участка, в частности - существующая ливневая канализация, существующие потоки, которые тоже в данной ситуации необходимо урегулировать. Уложив дорожное покрытие, мы тем самым создали условия для скоростного потока воды, вот эти мероприятия тоже надо выполнить».
Заключение комиссия пока не дала. Напомним, ремонт моста через реку Сосна, соединяющего Беломестную слободу и город Ливны начался в 2015-м. Сроки переносили несколько раз, подрядчики менялись. Новая переправа обошлась бюджетам (федеральному, региональному и муниципальному) в 263 млн рублей. Автодвижение открыли 16 июля. А вот пешеходная часть – еще в стадии строительства. Ливенцы пока ходят по временной переправе.

Так как пострадавшие части гидросооружения еще не приятны в эксплуатацию, затраты по их восстановлению возьмёт на себя подрядчик – областная «Дорожная служба».




Надежда Невматулина
24 июля 2018 года

 


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