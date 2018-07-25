Новый мост в Ливнах дал трещину

|
|
Новый мост в Ливнах дал трещинуТревогу жители забили в соцсетях. После обильных дождей ливнёвка со своими функциями не справилась, поэтому вода оказалась на самом полотне переправы.
Потока не выдержала и свежая насыпь откоса, а на переходной части – просел грунт. На объект с инспекцией выехали подрядчики, проектировщики и местные власти.
Заключение комиссия пока не дала. Напомним, ремонт моста через реку Сосна, соединяющего Беломестную слободу и город Ливны начался в 2015-м. Сроки переносили несколько раз, подрядчики менялись. Новая переправа обошлась бюджетам (федеральному, региональному и муниципальному) в 263 млн рублей. Автодвижение открыли 16 июля. А вот пешеходная часть – еще в стадии строительства. Ливенцы пока ходят по временной переправе.
Константин Романов, директор проектной организации: «Есть проблемы города за пределами проектного участка, в частности - существующая ливневая канализация, существующие потоки, которые тоже в данной ситуации необходимо урегулировать. Уложив дорожное покрытие, мы тем самым создали условия для скоростного потока воды, вот эти мероприятия тоже надо выполнить».
Так как пострадавшие части гидросооружения еще не приятны в эксплуатацию, затраты по их восстановлению возьмёт на себя подрядчик – областная «Дорожная служба».