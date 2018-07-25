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В Орле продолжается работа по отлову безнадзорных животных

Горожане могут обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных либо в администрацию города Орла.

По информации Николая Ванифатова, организацией отлова, транспортировки, временной передержки и регулирования численности безнадзорных собак на территории города занимается Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных. До конца года отловом животных занимается ООО «Экосервис» в рамках договора на общую сумму 4 млн рублей. Из них 1,8 млн рублей уже освоены.
 
Как сообщает сайт горадминистрации, информация о бездомных собаках регулярно поступает в аккаунты Александра Муромского и администрации города Орла в социальных сетях. В частности, за минувшую неделю орловцы указали на остановку общественного транспорта «Уют», Наугорское и Кромское шоссе, улицы Авиационную и Андрианова.
 
 Письменные заявки с указанием количества особей, места их скопления и внешних признаков можно направлять по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75, а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».
 
По состоянию на 23 июля с начала года специалисты станции по борьбе с болезнями животных организовали отлов 803 собак.



Орловское Информбюро
25 июля 2018 года

 


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