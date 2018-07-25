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Сегодня в Орле стартуют соревнования по велосипедному спорту «Город первого салюта» на призы спортсмена Дениса Меньшова

Сегодня ребятам предстоит групповая гонка на расстояние 40 и 50 км в соответствии со своей возрастной категорией. Трасса пролегает через Орловский район.

26 июля спортсмены будут состязаться в индивидуальном порядке, а 27 июля вновь групповая гонка. Она пройдет по улицам Орла. В этот же день определят и наградят победителей.