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Вниманию водителей!

25 июля с 10:00 до 14:00 перекроют улицу Раздольную на участке от улицы Михалицына до улицы Бурова.

А 27 июля с 15:00 до 21:00 не будет проезда по ул. Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской, также перекроют улицу Ленина и Пролетарскую гору.

И в этот же день с 17:00 до 21:00 ограничат движение на улицах Салтыкова-Щедрина и Полесской .

Кроме того, 27 июля в течение всего дня запретят парковку на улицах Максима Горького, Пионерской, Салтыкова-Щедрина и на Пролетарской горе .