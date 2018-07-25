Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Как в поиске грибных мест себя не потерять? - Почему повара муниципального кафе сами на диете? - Общими усилиями. Сегодня волонтеры приводили в порядок мемориал. - Своего робота мог сделать каждый. Федеральный проект в Болхове.

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Вести-Орёл

24 июля 2018 года







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