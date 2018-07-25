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Никто не забыт

Мало кто знает, что на месте где сейчас проходит улица Михалицына, раньше стояли две деревни - Верхнее и Нижнее Щекотихино. Во время Великой Отечественной войны 38 бойцов этой деревни погибли на фронте.

Памятник был установлен 10 лет назад, в августе 2008 года, по инициативе и за счет личных средств известного краеведа, Почетного гражданина Орловской области, профессора ОГУ им. И. С. Тургенева Егора Щекотихина.