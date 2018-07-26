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В августе работающие пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

В соответствии со статьёй 18 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, т.е. не может составлять более 244,47 руб. (с 1 января 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81,49 руб).