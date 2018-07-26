Новости версия для печати За 1 полугодие в Орловской области собрано более 11 млрд рублей налогов За январь-июнь 2018 года в консолидированный бюджет РФ поступило около 11,4 млрд. рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.



В федеральный бюджет перечислено около 2,3 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили более 1,8 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

25 июля 2018 года







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