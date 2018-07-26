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Руководители крупнейших предприятий Орловщины стали советниками губернатора

Сегодня в областной администрации прошло первое заседание Экспертного совета по развитию предпринимательства. Главная задача - подготовить, обсудить и утвердить Стратегию социально-экономического развития Орловской области до 2035 года.

Работа предстоит не простая. Чтобы скорректировать стратегию развития, представители всех сфер, от бизнеса до науки должны работать сообща. Тогда путь станет понятнее, отметил глава региона.

«Сотрудничество с компетентными и авторитетными профессионалами, знающими ситуацию изнутри, позволит нам четко определить основные препятствия на пути развития бизнеса и оперативно их устранить, наметить реальные приоритеты дальнейшего движения вперед», - подчеркнул Андрей Клычков.

На заседании были вручены удостоверения помощника губернатора Орловской области. Их получили четыре члена Экспертного совета.

Совместные заседания совета решено проводить раз в месяц. Следующее состоится в августе.