Несколько домов в Орле останутся без света и воды

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четверг
26.07.2018
2:58:06
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Несколько домов в Орле останутся без света и водыЭто связано с проведением ремонтных работ.
В домах по улицам Панчука - 1, 13, 23, Жадова - 9, Веселая – 2 и 2А, пр. Связистов - 1, 2, 2Г, пер. Соляной - 1, 2, 4, сегодня будет отключено энергоснабжение до 14 часов.
До 14:30 25 июля, холодное и горячее водоснабжение отключат по улицам Шульгина – 145 и 145А, Маховская, а также в котельной ООО «Газпром газораспределение Орел» по адресу переулок Южный - 26.
До 13:30 в связи с заменой участка водопроводной сети холодная вода будет отключена в двадцати домах частного сектора по ул. Гвардейской.
27 июля до 16 часов горячая года будет отключена в роддоме на 2-й Посадской.
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