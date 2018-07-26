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Несколько домов в Орле останутся без света и воды

В домах по улицам Панчука - 1, 13, 23, Жадова - 9, Веселая – 2 и 2А, пр. Связистов - 1, 2, 2Г, пер. Соляной - 1, 2, 4 , сегодня будет отключено энергоснабжение до 14 часов.

До 14:30 25 июля, холодное и горячее водоснабжение отключат по улицам Шульгина – 145 и 145А, Маховская , а также в котельной ООО «Газпром газораспределение Орел» по адресу переулок Южный - 26 .

До 13:30 в связи с заменой участка водопроводной сети холодная вода будет отключена в двадцати домах частного сектора по ул. Гвардейской .

27 июля до 16 часов горячая года будет отключена в роддоме на 2-й Посадской.