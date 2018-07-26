Новости версия для печати

Городские власти предлагают предпринимателям перенести торговлю с улиц Орла на ярмарки и рынки

Проблема незаконной торговли обострилась на бульваре Молодежи в районе дома №11. По словам местных жителей, ежедневно из припаркованного автомобиля ведется незаконная торговля. Подобная ситуация сложилась и на ул. 60 лет Октября, а также в Северном районе Орла на остановке «Прокуровка».

«У нас есть места на ярмарках, рынках и в торговых павильонах, в том числе специальные условия для социально уязвимых групп населения. Во время рейдов разъясняйте предпринимателям, что у них есть возможность заняться своей деятельностью на легальных условиях», - подчеркнул Александр Муромский.

В Орле работают девять ярмарок выходного дня. Еще три торговые площадки по улицам Московская - 67, Металлургов – 17 и Машкарина - 16 ожидают заявок от предпринимателей. Также выставлять свою продукцию можно и в торговых комплексах.

По итогам минувшей недели в Заводском районе на нарушителей было составлено девять протоколов. В налоговую службу и полицию направлены письма с просьбой провести проверку в отношении установленных лиц на предмет осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального заключения.