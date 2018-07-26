Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на общественное обсуждение

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четверг
26.07.2018
2:58:09
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Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на общественное обсуждениеОбщественное обсуждение проекта продлится до 7 августа.
Об этом заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на первом заседании Экспертного совет по развитию предпринимательства.
Как сообщил и.о. руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев, проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» при методическом содействии Минэкономразвития России. В его подготовке принимали непосредственное участие органы исполнительной государственной власти региона в рамках своих полномочий.
Стратегические приоритеты и задачи Орловской области до 2035 года включают несколько направлений:
- «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»;
- «Создание комфортной среды для жизни на территории Орловской области»;
- «Создание условий для долгосрочного эффективного экономического развития»;
- «Повышение эффективности государственного управления и развитие гражданского общества»;
- «Повышение уровня бюджетной обеспеченности Орловской области и обеспечение эффективного использования государственного имущества».
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