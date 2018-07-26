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Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на общественное обсуждение

Об этом заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на первом заседании Экспертного совет по развитию предпринимательства.



Как сообщил и.о. руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев, проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» при методическом содействии Минэкономразвития России. В его подготовке принимали непосредственное участие органы исполнительной государственной власти региона в рамках своих полномочий.

Стратегические приоритеты и задачи Орловской области до 2035 года включают несколько направлений:

- «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»;

- «Создание комфортной среды для жизни на территории Орловской области»;

- «Создание условий для долгосрочного эффективного экономического развития»;

- «Повышение эффективности государственного управления и развитие гражданского общества»;

- «Повышение уровня бюджетной обеспеченности Орловской области и обеспечение эффективного использования государственного имущества».