Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Фрукты с сюрпризом. В Орле с реализации сняли партию яблок и абрикосов. - Солдату-победителю посвящается… В год 75-летия освобождения Орла в Тросне открыли памятник. - Затянулись дожди – груздей не жди. Зато лисичек хоть отбавляй. Как полакомиться грибами и не отравиться, и с чем идти на «тихую охоту»? Советы врачей и поисковиков.

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Вести-Орёл

25 июля 2018 года







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