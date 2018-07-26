Стало известно, как после ремонта будет выглядеть сквер «Юность» в Орле

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четверг
26.07.2018
2:57:30
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Стало известно, как после ремонта будет выглядеть сквер «Юность» в ОрлеРолик-презентацию на своей странице в соцсети опубликовал руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.
В сквере появится фонтан с подсветкой, а его струи будут регулироваться. Напомним, за ремонт этой общественной территории в Железнодорожном районе Орла проголосовали сами жители. Проект реконструкции предполагает не только обновление фонтана, но и установку скамеек и урн, а также укладку новой плитки. Стоимость всех работ – более 47 млн рублей. Закончить благоустройство планируют до конца года.
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