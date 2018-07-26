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Опасные детские качели обнаружили активисты проекта «Молодежка ОНФ»

Во дворе дома №32 по улице Пожарной – качели сломаны, на улице М. Горького – опасения вызвала песочница, из деревянных ограждений которой торчат гвозди. В поселке Зареченский Орловского района активисты «Молодежки ОНФ» выявили неогражденное футбольное поле, рядом с которым проходит грунтовая дорога.

Кроме того, представители «Молодежки ОНФ» отметили необходимость принятия мер по установке ограждений вблизи расселенных домов по улице Лескова.

Фотографии опасных игровых объектов активисты отправили в мэрию Орла.