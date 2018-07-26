Новости версия для печати В Орле на Ленинской заменили сломанные плитки на клумбах В основном замене подлежала плитка на боковых стенках клумб и частично на верхних. Об этом сообщила начальник управления коммунальным хозяйством города Орла Светлана Климова.



«Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок», - отметила Светлана Климова. Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подготовить предложение и оценить расходы по замене верхних плиток на более долговечный материал.





Орловское Информбюро

25 июля 2018 года







На главную страницу





