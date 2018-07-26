Новости версия для печати

О задолженностях, вакансиях и правах

Консультация начнется в 14 часов и продлится до 20 вечера, на которой можно будет задать специалистам все интересующие вас вопросы. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием пройдет во всех структурных подразделениях ведомства, их адреса указаны на официальном сайте управления.

Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно получить по телефону: (4862) 72-52-80.