В преддверии дня города, мастера народных промыслов, устроят для орловцев экскурс в историю

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четверг
26.07.2018
17:48:30
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В преддверии дня города, мастера народных промыслов, устроят для орловцев экскурс в историюО том, как делается «Плешковская игрушка» все желающие смогут узнать 4 августа на фестивале народных промыслов.
Эти забавные свистульки мастерили жители деревни Плешково Ливенского уезда. В настоящий момент такого населенного пункта нет на карте, но благодаря труду современных ремесленников секреты изготовления глиняной игрушки удалось сохранить до наших дней. Любимые сюжеты плешковских мастеров — домашние животные и птицы.
Фестиваль начнется в 16 часов, место встречи – главная аллея Детского парка. В этот день, 4 августа, будут работать мастер-классы по гончарному ремеслу, вышивке в технике «орловский спис», плетению из рогоза и соломы, резьбы по дереву и плетению лаптей. Кроме того, всех гостей «Плешковской мастерской» ожидает насыщенная развлекательная программа, игры, конкурсы, концерт и ароматный травяной чай.
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