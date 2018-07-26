Новости версия для печати В преддверии дня города, мастера народных промыслов, устроят для орловцев экскурс в историю О том, как делается «Плешковская игрушка» все желающие смогут узнать 4 августа на фестивале народных промыслов.



Эти забавные свистульки мастерили жители деревни Плешково Ливенского уезда. В настоящий момент такого населенного пункта нет на карте, но благодаря труду современных ремесленников секреты изготовления глиняной игрушки удалось сохранить до наших дней. Любимые сюжеты плешковских мастеров — домашние животные и птицы. Эти забавные свистульки мастерили жители деревни Плешково Ливенского уезда. В настоящий момент такого населенного пункта нет на карте, но благодаря труду современных ремесленников секреты изготовления глиняной игрушки удалось сохранить до наших дней. Любимые сюжеты плешковских мастеров — домашние животные и птицы. Фестиваль начнется в 16 часов, место встречи – главная аллея Детского парка. В этот день, 4 августа, будут работать мастер-классы по гончарному ремеслу, вышивке в технике «орловский спис», плетению из рогоза и соломы, резьбы по дереву и плетению лаптей. Кроме того, всех гостей «Плешковской мастерской» ожидает насыщенная развлекательная программа, игры, конкурсы, концерт и ароматный травяной чай.





Мария Семак

26 июля 2018 года







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