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В Орле выбрали лучших дружинников

Итоги конкурса подвели в городской администрации.

Чествовали тех, кто помогает правоохранительным органам следить за общественным порядком. Более 60 добровольных помощников получили благодарности и почетные грамоты. 
 
Тех, кто в свободное от работы время, и абсолютно бескорыстно, выходит на улицы Орла и совместно с правоохранительными органами патрулируют их, не много. Сейчас в Орле около 300 добровольных помощников. Народные дружины сформированы в каждом районе областного центра.

Глава администрации Орла Александр Муромский отметил значимость проводимой работы народными дружинами для жителей областного центра. 
«Вместе мы работаем для того, чтобы наш город был комфортным и жители себя чувствовали защищенными! Дорогие друзья, ваш вклад в это неоценим! Примите слова благодарности за высокую гражданскую активность, за особое чувство ответственности, которое призывает вас выходить на улицы и помогать правоохранительным органам защищать покой и безопасность орловцев и гостей города! Здоровья вам, удачи, и спасибо за неравнодушие и помощь!», - отметил Александр Муромский.
По итогам конкурса звание «Лучший отряд народной дружины района города Орла» за 2017 год среди отрядов народных дружин, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений получили: 
  • 1 место: отряд учреждений образования народной дружины Северного района города Орла (командир отряда И.Н. Мерцалова);
  • 2 место: отряд управления Федерального казначейства по Орловской области народной дружины Советского района города Орла (командир отряда А.М. Савоськин);
  • 3 место: отряд БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3» народной дружины Железнодорожного района города Орла (командир отряда Т.С. Власова); отряд средней общеобразовательной школы № 2 г. Орла (командир отряда Т.В. Потуроева) народной дружины Заводского района г. Орла.
Звания «Лучший отряд народной дружины района города Орла» в 2017 году среди отрядов народных дружин по месту жительства граждан удостоились: 
  • 1 место: отряд народной дружины Северного района города Орла по адресу г. Орел, Блынского, д. 2 (командир отряда С.А. Королёва);
  • 2 место: отряд народной дружины Железнодорожного района города Орла «Рабочий городок» (командир отряда С.В. Кисилев);
  • 3 место: отряд народной дружины Советского района города Орла товарищества собственников жилья «Наугорский плюс» (командир отряда О.А. Орехова).



Мария Семак
26 июля 2018 года

 


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