Новости версия для печати В Орле за взятку задержаны сотрудники регионального МЧС Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.



врио начальника отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Кирюхин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области Евгений Пеньков подозреваются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Задержанные -Сергей Кирюхин иЕвгений Пеньков подозреваются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области. Подозреваемые сотрудники МЧС способствовали заключению договоров на оказание платных услуг в сфере пожарной безопасности между Орловским филиалом некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами. Также задержана взяткодатель - директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» Наталья Бакаева. Её действия квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).





Орловское Информбюро

26 июля 2018 года







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