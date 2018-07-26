В Орле за взятку задержаны сотрудники регионального МЧС

|
В Орле за взятку задержаны сотрудники регионального МЧСУголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.
Задержанные - врио начальника отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области
Сергей Кирюхин и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области
Евгений Пеньков подозреваются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается
на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области.
Подозреваемые сотрудники МЧС способствовали заключению договоров на оказание платных услуг в сфере пожарной безопасности между Орловским филиалом некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами.
Также задержана взяткодатель - директор Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» Наталья Бакаева. Её действия квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).