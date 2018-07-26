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Сегодня губернаторский контроль проверил несколько орловских объектов

Первым пунктом маршрута стал капремонт участка улицы Маринченко, рядом с рынком «Развитие». Протяженность - порядка 600 метров. Стоимость госконтракта свыше 12 млн рублей. Уложен первый выравнивающий слой. Установлены бордюры. Глава региона напомнил подрядчику о сроках сдачи объекта, не позже 10 августа дорога должна быть отремонтирована.

Также глава региона оценил качество ремонта дворовой территории сразу трёх пятиэтажек по улице Паровозная. Работы выполнены, объект сдан, но нарекания - есть. В числе пожеланий, которые высказали орловцы, знаки, ограничивающие движение автомобилей по дворовым проездам, обустройство площадки с турникетами для сушки белья, уборка мусора.

«Дворовые территории должны приводится в порядок своевременно и качественно, – отметил Андрей Клычков в разговоре с руководителями управляющей компании и подрядных организаций. – Тем более, что на эти цели выделяются достаточные средства из бюджета, а также средства самих жильцов многоквартирных домов на содержание общего имущества».