В Орле продолжаются работы по ремонту дворовых территорий

|
четверг
26.07.2018
17:48:13
|
|
В Орле продолжаются работы по ремонту дворовых территорийВ рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в областном центре заасфальтировали больше половины дворов.
Как сообщил начальник управления капитального строительства города Сергей Костиков, из 73 дворовых территорий на 59 ведутся работы. 25 дворов уже заасфальтированы, по 29 объектам получены положительные результаты экспертиз.
Также выбран подрядчик на ремонт дворов по улицам М. Горького – 47, и Грановского - 2, 4 и 6.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта