Новости версия для печати В Орле продолжаются работы по ремонту дворовых территорий В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в областном центре заасфальтировали больше половины дворов.



Как сообщил начальник управления капитального строительства города Сергей Костиков, из 73 дворовых территорий на 59 ведутся работы. 25 дворов уже заасфальтированы, по 29 объектам получены положительные результаты экспертиз. Также выбран подрядчик на ремонт дворов по улицам М. Горького – 47, и Грановского - 2, 4 и 6.





Орловское Информбюро

26 июля 2018 года







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