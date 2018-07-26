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Коротко о главном

- Курс на бренд «Сделано в Орле». Крупные сети оценили местные бренды не как нагрузку, а как ресурс. Наши товары на полках магазинов федеральных сетей – реальность.

- Бориловское бронетанковое сражение в цифрах, фактах, именах. Мы продолжаем рассказ о «Битве за Орёл».

