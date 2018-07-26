Новости версия для печати Егор Щекотихин: Битва за Орел. Часть 4 Бориловское бронетанковое сражение – крупнейшая битва в истории Великой отечественной. У старейшего села, расположенного на берегах реки Нугрь, в конце июля двинулись в наступление около тысячи советских танков и самоходно-артиллерийских установок. По словам доктора исторических наук - Егора Щехотихина, исход двухлетней Орловской битвы решался именно в Бориловском сражении, когда под натиском 4-ой армии Баданова, немецкие войска начали медленно отступать.



В 2008 году в свет выходит монография Егора Щекотихина о крупнейшей битве второй мировой - в окрестностях села Борилово Болховского района. Автор дает ей название – Бориловское бронетанковое сражение. Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «На месте слияния двух рек Орс и Нугрь, ровно 75 лет назад здесь гремели бои, в которых сошлись крупнейшие бронетанковые группировки. В них приняло участие с нашей стороны 1100 танков и самоходных орудий, с немецкой стороны около четырехсот». Так почему же именно здесь сошлись огромные бронетанковые силы? Того требовала обстановка, в конце июля 1943 года в орловской битве наступил кризис. Наши войска остановили движение из-за огромных потерь. Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Нужно было принимать решение, для того что бы немцев сдвинуть и освободить орловский плацдарм. Ставка Верховного главнокомандования выделяет свой последний резерв, четвёртую танковую армию Баданова, которая к этому времени срочно была переброшена из Москвы». Перед 4-ой армией была поставлена задача: выйти на шоссейную и железную дорогу Орел-Брянск, по которым немцы снабжали свою многотысячную группировку, и перерезать коммуникации. Для этого предстояло прорвать оборону врага на трех рубежах – на реках Орс, Нугрь и Моховица. Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Около тысячи танков на 17-километровом фронте на рубеже реки Орс сосредоточились 26 июля с целью отсечения всей орловской группировки и замыканию её в кольцо». Самый сложный рубеж обороны был второй, по реке Нугрь. С левого фланга наступал 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, который трое суток штурмовал высоты и понес большие потери. Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «В итоге рубеж был преодолён. Но потери 30-го Уральского добровольческого корпуса были большие. Каждый третий танк был безвозвратно потерян». В конечном итоге замкнуть в кольцо немецкую группировку не удалось. Что бы не повторить судьбу Сталинградского котла, Гитлер отдает приказ о выводе войск из Орла. Железный кулак Вермахта ослабил хватку.





Татьяна Дьяконова

26 июля 2018 года







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