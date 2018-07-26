Новости версия для печати С начала лета в Орловской области произошло 16 происшествий на воде В четырёх из них пострадали дети, три ребенка погибли, одного удалось спасти. Сотрудники МЧС вновь напоминают о правилах безопасности.



Купаться можно только в разрешенных и оборудованных местах, как правило, там дежурят спасатели. Штраф за купание в неположенном месте составляет от 1 до 3-х тысяч рублей. Однако, как отмечают инспекторы, и эти меры не останавливают людей. Водоемы патрулируют ежедневно, в ходе каждого рейда обнаруживаются пикники у воды, нередко с употреблением алкоголя, а дети в это время остаются без присмотра. Сотрудники МЧС обращаются к жителям области с просьбой внимательно следить за детьми, не купаться в запрещенных местах, не плавать после употребления спиртных напитков. Эти простые правила помогут избежать несчастных случаев.





Мария Семак

26 июля 2018 года







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