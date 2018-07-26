Новости версия для печати В Орле проинспектируют работу торговых павильонов расположенных у остановок общественного транспорта Городские власти проверят, попадают ли павильоны в схему размещения нестационарных торговых объектов, отвечают ли арендаторы за уборку прилегающих территорий, на какой срок подписан договор аренды. И в случае необходимости, проведут новые торги.





Мария Семак

26 июля 2018 года







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