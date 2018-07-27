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Сегодня состоится завершающая гонка соревнований «Город первого салюта» на призы Дениса Меньшова

С 15 часов до 21 часа перекроют движение по улице Максима Горького, от улицы Брестской до улицы Пионерской. Также перекроют улицу Ленина и Пролетарскую гору.

С 17:00 до 21:00 запретят проезд по улицам Салтыкова-Щедрина и Полесской.

На весь день запретят парковку на улицах Максима Горького, Пионерской, Салтыкова-Щедрина и на Пролетарской горе.