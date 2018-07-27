Новости версия для печати В Орловской области определен региональный оператор по обращению с ТКО По результатам конкурсного отбора, осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности будет ООО «УК «Зеленая роща».



Как сообщает информационный портал Орловской области, на конкурс было подано две заявки. Победитель ООО «УК «Зеленая роща» учреждена АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием. ООО «УК «Зеленая роща» приступит к непосредственному выполнению обязанностей с 1 января 2019 года. Статус регионального оператора по обращению с ТКО ООО «УК «Зеленая роща» присвоен сроком на 10 лет. «Сегодня в регионе реализуются несколько масштабных проектов, направленных на обеспечение комфорта и благополучия орловцев, - подчеркнул врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. - Прежде всего, это губернаторские программы «Наш дом: комфортная среда» и «Порядок в сфере ЖКХ». Благоустройство территорий напрямую связано со своевременным вывозом и переработкой мусора. Эта тема очень актуальна: в Орловской области образуется более 3 млн тонн отходов в год. Выбор регоператора позволит упорядочить всю систему обращения с ТБО, сделать ее более прозрачной. Кроме того, у региональной власти появится возможность в рамках полномочий контролировать реализацию поставленных задач».





Орловское Информбюро

27 июля 2018 года







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