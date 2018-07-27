Молочную ферму в Краснозоренском районе оштрафовали на 50 тысяч рублей за антисанитарию

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пятница
27.07.2018
15:54:20
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Молочную ферму в Краснозоренском районе оштрафовали на 50 тысяч рублей за антисанитариюСотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении плановой выездной проверки одной из ферм на территории Краснозоренского района Орловской области, выявили нарушения Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».
По информации Россельхознадзора при входе на территорию молочной фермы отсутствует санпропускник. Имеющиеся в тамбурах коровников дезковрики не соответствуют установленным требованиям. Побелка на потолке и стенах сырая, местами в плесени. Дверь в молочном зале не герметична, что способствует проникновению насекомых, дезковрик отсутствует.
По факту проверки составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Фото Россельхознадзор
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