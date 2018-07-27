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пятница
27.07.2018
15:54:27
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В Орловской области стартовал второй этап операции «Мак-2018»Это межведомственная профилактическая акция по борьбе с наркопреступлениями.
В ходе проведения первого этапа, нашли и уничтожили 28 очагов дикорастущих наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. К примеру, в Болховском районе ликвидировали 25 кустов конопли. Всего возбуждено 23 уголовных дела.
Операция «Мак» продолжается и если вам известно о фактах сбыта наркотиков, расположении притонов, выращивании наркосодержащих растений, сообщите об этом в полицию по телефону доверия УМВД России по Орловской области – 41-38-56.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
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