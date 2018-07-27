Новости версия для печати Великое противостояние Марса и полное лунное затмение сегодня ждёт всех жителей планеты Земля Орловцы тоже могут увидеть два редких астрономических явления невооружённым глазом в ночь с 27 на 28 июля.



Такое случается в среднем раз в 15 или 17 лет. Красная планета приблизится на минимальное расстояние к Земле. Из-за этого она будет сиять на небе как очень яркая звезда, уступая лишь Венере. Кроме того, Луна перекрасится в красный цвет.



Продлится небесное представление 3 часа 55 минут.





Надежда Невматулина

27 июля 2018 года







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