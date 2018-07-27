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Коротко о главном

- Свои счёты с водой. 16 происшествий с начала этого года. В МЧС напомнили о мерах безопасности.

- ИП и собственное дело на пенсии. Как в Орле помогают найти себя людям «золотого возраста».

- В отпуск под стук колёс. За безопасные путешествия орловцев взялись железнодорожники.



