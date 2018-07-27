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Сегодня в Глазуновском районе отмечают сразу две памятные даты

Долгие 22 месяца с октября 1941 года по июль 43-го фашистские захватчики хозяйничали на этой земле. Они разорили все колхозы, уничтожили технику и инвентарь. За время оккупации фашисты взорвали и сожгли почти тысячу общественных зданий, а более пяти тысяч человек были угнаны в Германию на принудительные работы. Но 75 лет спустя Глазуновский район вновь цветущий и развивающийся.

Поздравить жителей приехал и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он принял участие в мероприятиях, которые прошли в городском парке. Сегодня там открыли детскую площадку. Она построена в рамках губернаторской программы «Наш дом – комфортная среда».