Новости версия для печати Два водоема в Орловской области попали в список запрещенных для купания Это пруд «Сахарный» в деревне Гавриловская в Орловском районе и пруд в деревне Калиновка в Должанском.



Вода в них не соответствовала требованиям гигиенических нормативов. Всего в этом сезоне в реестре мест массового отдыха значится 40 пляжей.





Надежда Невматулина

27 июля 2018 года







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