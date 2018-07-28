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«Наш дом: комфортная среда»

Благоустройство дворовой территории почти завершено. Появился новый асфальт. Сейчас подрядчики монтируют бордюрный камень. Частично завершена укладка асфальтового покрытия. В ближайших планах монтаж ливневой канализации, установка лавочек и детской площадки. Также будет разбит газон.

Глава Орловщины особо подчеркнул, что ремонт дорог, дворовых территорий и других объектов должен проводиться добросовестно и основательно.

«Создание комфортной среды и приведение в порядок дорог – задачи, поставленные Президентом России. К их выполнению необходимо относиться максимально ответственно, выстраивая диалог с жителями, которые должны быть удовлетворены качеством работы», - заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.