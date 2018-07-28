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Участники проекта «Молодые кадры Орловщины» решили сделать сюрприз отдыхающим на озере Светлая жизнь

Разгар дня. На термометре плюс 27. На озере Светлая жизнь многолюдно. Правда, большинство присутствующих не загорают, а с мешками для мусора гуляют по теплому песку.

Татьяна Овсянникова, организатор регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Данное мероприятие заключается в том, что бы участники могли сформировать команды. Поставить цели и задачи по уборке пляжа. Максимально проявили свои лидерские качества и способность управлять».

Желающих сделать одно из любимых мест для отдыха орловцев чище, больше 70-ти человек. Самостоятельно поделившись на группы, будущие управленцы приступили к работе.

Будущие кадры Орловщины вовлекли в общее дело и отдыхающих. Со своей задачей молодые орловцы справились на отлично.