Новости версия для печати 28 июля в Вятском Посаде состоятся праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси Начнется праздничный день с божественной литургии в храме Сретения Господня в сослужении трех владык – митрополита Антония и епископов Нектария и Алексея. Прибудет на праздник и старец Илий – духовник Патриарха Московского и всея Руси.



Кроме того, к празднику в духовно-православный центр доставят частичку мощей Преподобного Алексия, человека Божьего – это святой, который не был пострижен в монахи, но за свое смирение, за скромность, за труд и веру был причислен к лику Преподобных.

Отец Роман (Фаустов), настоятель храма Сретения Господня духовно-православного центра Вятский Посад: «Преподобный Алексий, человек Божий для нашей гимназии, для нашего центра имеет огромное значение, потому что наша гимназия именуется в честь него. Мы ожидаем прибытия частицы мощей, это как благословение для нашей гимназии, для нашего центра». После службы праздник продолжится: в 11 часов на территории Вятского Посада развернется выставка-ярмарка народных ремесленников, а в полдень начнется концерт – в программе выступление митрополичьего хора, орловских коллективов и гостей из других городов.





Мария Семак

28 июля 2018 года







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