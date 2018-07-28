Новости версия для печати Сегодня – День работников торговли Правительство Орловской области поздравило работников этой отрасли с профессиональным праздником.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ



Уважаемые работники торговли!

Поздравляем с профессиональным праздником!



В этот день слова благодарности за ответственный труд принимают порядка 43 тыс. орловцев. Все они настоящие профессионалы своего дела, умело внедряющие новые формы работы, планомерно повышающие культуру обслуживания населения, обеспечивающие комфорт орловцев, экономическое благополучие региона.

Сектор демонстрирует уверенные показатели роста. Оборот розничной торговли в Орловской области в январе – мае 2018 года сложился в сумме 51,6 млрд рублей. Пищевых продуктов, напитков реализовано на 23,4 млрд рублей, непродовольственных товаров – на 28,2 млрд рублей.

В регионе создана многоформатная сеть объектов торговли и общественного питания, отвечающая запросам самых разных категорий граждан. Кроме того, в 2018 году работало 67 социально значимых розничных ярмарок, рассчитанных на 7,7 тыс. мест. Их оборот превысил 2,4 млрд рублей.

Правительство области продолжит курс на поддержку предпринимательской инициативы, развитие бизнеса. Одной из наших совместных задач является удовлетворение покупательского спроса, расширение ассортимента товаров и услуг, строгий контроль качества реализуемой продукции.

Дорогие друзья! Уверены, ваша компетенция, преданность делу, интересам земляков помогут добиться поставленных целей, обеспечат конкурентную и успешную работу рынка. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, процветания, всего самого светлого!





ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ







Орловское Информбюро

28 июля 2018 года







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