Новости версия для печати Сегодня Православная Церковь отмечает знаменательную дату – 1030 лет Крещения Руси В Вятском Посаде Орловской области состоялся торжественный молебен в сослужении трех Владык митрополии. Присутствовал на празднике и старец Илий. Одним из ключевых моментов дня стало прибытие из Рима мощей Преподобного Алексия Человека Божьего. Именем этого Святого названа гимназия при Центре.



Еще колокола не возвестили о начале службы, а на территории Вятского Посада уже было многолюдно. Верующие потянулись в духовно-православный центр в восемь утра. Из Орла, отдаленных уголков области и даже соседних регионов. Встречали трех Владык Орловской митрополии и старца Илия. Торжественное богослужение в честь Крещения Руси. В 988 году князь Владимир Ясно Солнышко, ныне Святой Равноапостольный, объединил страну единой верой, выбрав из множества религий именно Православие. В этом году отмечают юбилейную дату - 1030 лет. Для Вятского Посада сегодняшний день вдвойне праздничный. Гимназия духовно-православного центра названа именем Преподобного Алексия Человека Божьего. Он не был пострижен в монахи, но за свое смирение, за скромность, за труд и веру был причислен к лику Святых. И сегодня в храм Сретения Господня доставили частичку мощей Преподобного. Купола Вятского Посада засияли над Орловской землей совсем недавно, но место уже прославилось далеко за пределами региона. Сюда едут, чтобы, невзирая на возраст, чины и должности, подумать о душе. Праздник продолжился и после службы – с поздравлениями к пастве обратился митрополит Орловский и Болховский Антоний, напомнив о том, что о вере нужно вспоминать не только в дни торжественных дат. «Приветствую со святым и великим Днем Крещения Святой Руси, — сказал, обращаясь к собравшимся перед началом богослужения, Высокопреосвященнейший митрополит Антоний. — Через тысячу лет после Христа мы пришли ко Христовой вере, приняв Православие из Византии. Господь благоволил нам, бывшим язычникам. Сегодня мы — здесь, в Москве, в Киеве, в других городах нашей необъятной Руси — все мы полноправные члены великой, святой, соборной и апостольской нашей Церкви. Не случайно мы обновляем этим богослужением этот новопостроенный храм в Вятском Посаде. Очень радостно совершить здесь литургию с благодарностью за те труды которые положены для его строительства. Помню, как я освящал землю под этот храм. Думаю, приход, появившийся здесь, будет нашей славой, гордостью и радостью». Для гостей выступил сводный хор Орловской митрополии, а также творческие коллективы Орла. На территории Посада развернулся городок народных мастеров. Можно было не только посмотреть на яркие, красивые изделия, но и попробовать себя в роли гончара или научиться выводить мелодии на Плешковских свистульках. Узнать много любопытного о народных преданиях. Праздник получился грандиозным, как и сама дата. Если обратиться к истории, то за 1030 лет Православная Церковь перенесла множество испытаний. Но выстояла, и по-прежнему над страной сверкают купола, и звучит колокольный звон.





Мария Семак

28 июля 2018 года







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