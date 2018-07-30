Новости версия для печати В субботу в Орле был сбит велосипедист За выходные дни в Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. В трёх ДТП 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.



Ночью 28 июля на Наугорском шоссе водитель автомобиля ВАЗ-21093 совершил наезд на велосипедиста, который следовал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко. В субботу в 16 часов на трассе Хомутово-Ефремов, в районе 7 км водитель а/м Ниссан-Альмера не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Находящийся в салоне пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в Новодеревеньковскую районную больницу. 28 июля в 17:30 водитель Хонды, двигаясь по автодороге Орел-Тамбов со стороны Ельца проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажир ВАЗ-2115 и водитель иномарки получили телесные повреждения. На месте им была оказана медицинская помощь. Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

30 июля 2018 года







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