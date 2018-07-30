Новости версия для печати В Орле разыграли «Кубок первого салюта» Во Всероссийских соревнованиях велосипедисты сразились в двух возрастных категориях.



Участники от 13 до 16 лет боролись за призы известного орловского спортсмена Дениса Меньшова - победителя международных многодневных велогонок. Спортсменам предстояло пройти групповой и индивидуальный этап. Соревнования завершились кольцевой гонкой в центре Орла. 120 водителей двухколесных машин проехали около 30 кругов. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы рады этому начинанию и готовы вместе с вами идти дальше. Чтобы каждый год на Орловской земле проходили подобные соревнования, появлялись новые чемпионы, появлялись новые свершения». Призы и подарки вручали на центральной площади Орла. А завершился трехдневный велопробег концертом.





Надежда Невматулина

30 июля 2018 года







На главную страницу





