Сотрудники Росгвардии задержали в Орле гражданина находящегося в федеральном розыске

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понедельник
30.07.2018
12:20:17
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Сотрудники Росгвардии задержали в Орле гражданина находящегося в федеральном розыскеНаряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области задержал мужчину, с февраля этого года находящегося в федеральном розыске.
Патрулируя микрорайон Зареченский, росгвардейцы обратили внимание на неопрятно одетого гражданина средних лет, праздно блуждающего по улицам. На просьбу правоохранителей предъявить документы, мужчина попытался убежать. Скрыться ему не удалось. Задержанный был передан сотрудникам полиции.
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