Новости версия для печати Андрей Клычков встретится с жителями Советского района 1 августа временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков проведет встречу с жителями Советского района города Орла.



Встреча начнется в 12:30 в Среднерусском институте управления - филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу: бульвар Победы, 5а., сообщает пресс-служба администрации города Орла. Орловцы смогут задать свои вопросы и внести предложения, касающиеся социально-экономического развития региона.



Встреча продлится до 14 часов.





Орловское Информбюро

30 июля 2018 года







На главную страницу





