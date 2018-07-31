Новости версия для печати На репутацию орловских учебных заведений влияют и достижения выпускников Этим летом в Орловском реставрационно-строительном техникуме нет отбоя от абитуриентов, и всё благодаря их Даниле-мастеру, правда не по каменных цветкам, а по делам плиточным. Отделочник, ещё обучаясь в техникуме, присоединился к движению WorldSkills. Уже этой осенью Даниил Шмыдов будет представлять Россию на европейском этапе конкурса.



Со строительства гаража и началась у Даниила тяга к ремеслу. Потом была беседка на даче, которую он строил вместе с отцом. А после девятого класса парень окончательно определился с будущим и поступил в Орловский реставрационно-строительный техникум. На втором курсе молодой плиточник присоединился к движению WorldSkills. Сначала 1 место в городе, потом на региональном этапе. На WorldSkills Russia орловский плиточник вошёл в тройку лучших и попал в резерв основной сборной. Каждую треть месяца Даниил Шмыдов проводит в тольяттинском центре на подготовке к EuroSkills. Там уровень Даниила вырос настолько, что тренер сборной решил выставить его первым номером на предстоящих соревнованиях профессионалов. «Он показал себя как знающий профессионал. На соревнованиях эксперты сошлись во мнении, что Даниил лучший. На региональный чемпионат уже Даниила пригласили в качестве эксперта», - говорит директор Орловского реставрационно-строительного техникума Сергей Лупин. Сентябрьский EuroSkills пройдёт в столице Венгрии и соберёт свыше 600 участников из 28 стран мира. Юноши и девушки продемонстрируют свои способности по 40 компетенциям. Но у нашего Данилы-мастера планы простираются гораздо дальше. Молодой профессионал хочет представить Россию на чемпионате мира по стандартам WorldSkills, который пройдёт в следующем году в Казани.









Антон Киселёв

30 июля 2018 года







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