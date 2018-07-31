Новости версия для печати Ко Дню города в Орле украсили мосты В минувшие выходные праздничное оформление появилось на двух мостах областного центра - Тургеневском и Герценском.



Как сообщила начальник управления коммунальным хозяйством Орла Светлана Климова, Тургеневский мост украшен светящимися флагами, а на Герценском мосту появились светодиодные «солнышки». 31 августа приведут в порядок освещение моста на улице Ленина. Сотрудники управления заменят перегоревшие лампочки и заново сформируют люстры на столбах. На центральных улицах города появятся триколоры. Светлана Климова уточнила, что праздничная иллюминация будет радовать горожан на протяжении всех праздников - с 1 по 5 августа.





Орловское Информбюро

30 июля 2018 года







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