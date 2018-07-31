Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Эта неделя будет наполнена в регионе мероприятиями к 75-летию освобождения Орла. - 4 и 5 августа. Календарь истории «Битвы за Орел» листаем вместе с Егором Щекотихиным. - В день города «Орловский бриллиант» даст бой в Поднебесной.

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Вести-Орёл

30 июля 2018 года







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