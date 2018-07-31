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«Орловский бриллиант» встретится с «Марокканским принцем»

Владислав Туйнов готовится к мировому Гран-при. Бой пройдет 5 августа в Китае. Завтра наш кикбоксёр отправится в Поднебесную.

Влад Туйнов примет участие в 76-м турнире промоушена Kunlun Fight. В рамках 1/8 финала орловский спортсмен встретится с Чемпионом Мира, Европы и Голландии боксёром из Нидерландов – 25-летним Исмаилом Бенали. Сегодня победная серия Туйнова насчитывает тринадцать поединков. Перед вылетом на мировое Гран-при «Орловский бриллиант» поделился планами на первый бой. 
Владислав Туйнов: «Будет неудобно, потому что соперник очень много бегает, вяжет. Он, можно сказать, портит бой. Поэтому красивого боя может не получиться. Нужно будет просто поймать свою дистанцию, свой ритм. Он допускает много ошибок, на которых его можно будет подловить. Я надеюсь, что мой родной город будет поддерживать меня, даст дополнительную энергию. И мы постараемся завершить бой красиво». 
На ринг престижного Гран-при, в котором принимают участие 64 сильнейших бойца со всего мира, Туйнов выйдет в День освобождения Орла - пятого августа.



Надежда Невматулина
30 июля 2018 года

 


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