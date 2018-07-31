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Болховский район отметил 90-ю годовщину образования и 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

В праздничных мероприятиях в городе церквей приняли участие многочисленные гости. Здесь прошло праздничное шествие, работали подворья муниципальных образований района.

Те, кем район может по праву гордиться получили благодарности от районных и областных властей.

«Город Болхов, основанный как крепость в ХVI веке, имеет богатую историю и неповторимую красоту. Это жемчужина Орловщины, достойная дальнейшего развития. Болховчане по праву гордятся своей малой родиной, ее величием, традициями и современными достижениями», - отметил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Так же глава региона посетил несколько предприятий, которые работают в Болховском районе и пообщался с жителями района.