Новости версия для печати Осадки портят планы всему региону Минувшие дожди замедлили темпы большой летней стройки и уборочной кампании в Орловской области. Планы, как наверстать упущенное сегодня строили власти региона на аппаратном совещании.



К работающим сегодня на полях 2200 комбайнам планируется привлечь ещё 140 машин из других регионов. Темпы работ сбавили дожди. Но, не смотря на это, к сегодняшнему дню орловские фермеры намолотили почти 74 тысячи гектаров озимых, и собрали 360 тысяч тонн пшеницы. Андрей Клычков распорядился ускорить работы по всем направлениям и оказать поддержку ответственным за ключевые показатели. К предстоящему празднику, 75-летию освобождения Орла от фашистских захватчиков, областной центр отремонтировать не успеют. К этому сроку работы завершатся только на 3 объектах: Тургеневский бережок, сквер «Орлята» на Октябрьской и сквер «1001 мелочь» у больницы им. Семашко. Остальные семь объектов, включая городской и Детский парки, литературный квартал и Дворянское гнездо, обновлёнными, горожане и гости Орла увидят только после праздников. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Срок окончания работ определён – 15 октября. Приняты меры по недопущению неудобств жителям и гостям города в праздничные дни. При благоустройстве Бульвара Победы будут завершены работы на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Лескова, где третьего августа планируется открытие памятников Санько и Образцову». Андрей Клычков, врио Губернатора Орловской области: «На момент завершения, я прошу дополнительно проконтролировать ход и качество работ, выполнения всех обязательств по контракту. В частности решить вопросы по программе «Доступная среда». Большая стройка захлестнула этим летом и социальные объекты региона. До 1 сентября подрядчик должен сдать пристройку к гимназии в Ливнах на 320 мест. В ближайшие недели в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» начнётся строительство детских садов, каждый на 230 мест. Всего по поручениям главы региона строительные работы сейчас ведутся на 58-и объектах образования. Как сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков: «В 12 муниципальных образованиях Орловской области запланировано строительство многофункциональных спортивных комплексов. Стоимость каждого объекта составляет около семи с половиной миллионов рублей». В ходе совещания Андрей Клычков еще раз напомнил о недопустимости затягивания строительно-ремонтных работ, особенно по тем объектам, на которые выделены федеральные средства. Он также потребовал усилить контроль за подрядными организациями. Другое социальное направление жизни орловцев – льготное лекарственное обеспечение сейчас проходит без задержек. На них сегодня имеют право почти 63 тысячи жителей региона. На закупку необходимых препаратов в этом году выделено 685 миллионов рублей. «В регионе должна быть выстроена четкая система, при которой все нуждающиеся могут своевременно получать необходимые лекарства», - подчеркнул врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.





Антон Киселёв

30 июля 2018 года







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